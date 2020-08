L'Ajax aurait trouvé un accord avec un club de Serie A pour le transfert de Razvan Marin

Arrivé à l'Ajax Amsterdam en provenance du Standard contre plus de 12 millions d'euros l'été dernier, Razvan Marin a vécu un exercice 2019/2020 pour le moins compliqué. En effet, l'international roumain n'a pris part qu'à 808 minutes de jeu toutes compétitions confondues sous les couleurs du club de la capitale. Barré par la concurrence, il devrait plier bagages dans quelques semaines.

Ainsi, d'après les informations de Fabrizio Romano, l'ancien joueur du Standard devrait définitivement s'engager avec Cagliari dans les prochaines heures. Les deux clubs seraient même déjà parvenus à trouver un accord au sujet du transfert du joueur. Le milieu de terrain de 24 ans n'aura donc passé qu'une seule saison aux Pays-Bas.

Agreement reached between Ajax and Cagliari for Razvan Marin. He’s gonna leave Ajax on a permanent deal. 🔴🔵 #transfers https://t.co/o6vjnVMPKC