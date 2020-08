Mouscron s'incline face à Zulte dans un match à oublier

Mouscron espérait montrer qu'il savait créer du jeu, mais face à un Zulte Waregem pourtant très peu inspiré, les Hurlus ont finalement dû s'incliner.

Après des points miraculeux pris à Anderlecht et l'Antwerp et une piteuse défaite à domicile contre Malines, l'Excel Mouscron a cette fois bien besoin de convaincre face à Zulte Waregem : Fernando Da Cruz le sait, son équipe crée trop peu de danger et de jeu. Face à l'équipe de Francky Dury, pas auteure d'un début de saison flamboyant, on est curieux de voir la réaction des Hurlus.

Malheureusement, la première période sera tout sauf une publicité pour notre championnat : une seule frappe cadrée, de la tête par Dabila sur corner, et 45 minutes absolument dramatiques plus tard, il n'y a rien à se mettre sous la dent et on est presque heureux que le Canonnier soit vide pour qu'aucun supporter n'ait eu à subir un tel spectacle. Même Koffi, jusque là impérial, manque une sortie et force Onana à se dégager en urgence.

Le même Koffi doit intervenir au retour des vestiaires sur un centre de Berahino, mais Opare est imprécis au second ballon. Zulte Waregem peine tout autant que Mouscron à créer un réel danger, pas aidé par un très bon Junior Onana au milieu mouscronnois. Devant, Virgiliu Postolachi se démène mais reste terriblement seul jusqu'à son remplacement par Gnohere, le héros du week-end précédent.

Si Tabekou s'offre enfin quelques percées, Mouscron finit par payer son manque d'allant offensif : Zulte frôle le 100% d'efficacité avec un corner donné par Omar Govea sur la tête de Seck - c'est 0-1 (71e) et au vu du jeu offert, on se dit que ca risque de le rester. Nlandu frôle cependant l'égalisation sur un ballon repoussé par le portier flandrien Bansen après un centre de Ciranni (77e).

Bien incapables de créer le danger, Mouscron ne parviendra pas à rattraper ce court retard, et c'est sur ce score que s'achèvera une rencontre très oubliable qui laisse inquiet pour les deux équipes. Car si Mouscron est en construction, ce Zulte Waregem ne paraît pas du tout au niveau qu'un tel noyau laisse espérer ...