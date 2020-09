Leader de D1B, Seraing affrontera un membre du G5

Le leader sérésien tentera d'entretenir la confiance contre une grosse pointure de Pro League.

Deux victoires et six buts inscrits: le RFC Seraing est la bonne surprise du début de saison en D1B et les Sérésiens espèrent enchaîner, après la trêve, à domicile contre Westerlo. Un match amical a d'ailleurs été ajouté au programme des Métallos le week-end prochain.

Avec un adversaire prestigieux au programme des hommes d'Emilio Fereirra: le RFC Seraing se déplacera sur la pelouse de Genk, vendredi à 14h.