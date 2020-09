Smail Prevljak : "Je suis persuadé que nous pouvons assouvir les ambitions d'Eupen"

Les Pandas se cherchaient encore un véritable buteur durant ce mercato estival. C'est désormais chose faite avec l'arrivée d'un joueur qui avait laissé de très bons souvenirs lors de son prêt l'hiver dernier.

Eupen est parvenu à s'offrir définitivement les services de Smail Prevljak. Il s'agirait du plus gros transfert de l'histoire des Pandas, un montant estimé à environ 2 millions d'euros. Le Bosnien a paraphé un contrat de trois saisons au Kehrweg. "Je suis vraiment content d'être de retour au club. Les pourparlers ont duré un certain temps mais j'avais confiance quant à l'aboutissement de ce transfert. Mais le plus important, c'est que nous soyons parvenus à nous mettre d'accord", a expliqué le joueur âgé de 25 ans.

Prête l'hiver dernier, le natif de Konjic a décidé de s'incrire dans la durée à Eupen. "Je vois mon avenir ici et je pense que nous avons de bonnes années devant nous. Désormais, c'est à moi de démontrer toutes mes qualités et pourquoi le club m'a choisi et accordé sa confiance", a déclaré l'attaquant avant d'évoquer la différence entre l'équipe actuelle et celle de la saison dernière.

"L'équipe a changé de visage. Il y a plus de qualités au sein du noyau et cela a joué aussi un rôle dans ma signature. C'est une bonne chose que l'équipe soit meilleure. Les ambitions du club sont plus grandes et plus importantes. Eupen veut jouer le haut du classement à l'avenir, et je suis persuadé que nous pouvons y arriver. Je vais tenter de marquer le plus de buts afin d'aider le club", déclare celui qui avait planté 4 roses en 5 matchs la saison dernière et qui veut retrouver la sélection nationale.

La Bosnie Herzégovine affrontera l'Italie et la Pologne lors des matchs de Ligue des Nations. "Je n'ai pas été repris mais évidemment que je vais tout faire pour le sélectionneur fasse appel à nouveau à moi par la suite. Il faut que je preste bien et nous verrons bien", a ajouté le buteur en pleine possession de ses moyens.

"Je suis 100% fit, j'ai effectué la préparation avec le RB Salzbourg. Je suis au top de ma condition et je suis prêt à croiser le fer", a conclu Smail Prevljak.