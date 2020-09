Jackson Muleka impressionne déjà au Standard de Liège : "Un chasseur de buts"

Les Rouches ont officialisé la venue de leur nouvel attaquant il y a deux jours. Après avoir observé une quarantaine, le joueur âgé de 20 ans a pu débuter les entraînements avec ses nouveaux coéquipiers.

L'arrivée de Jackson Muleka offre de nouvelles perspectives au Standard de Liège. "Un profil tout à fait différent qui renforce un secteur offensif. Cela va nous donner d'autres options. C'est un joueur dont nous avions besoin, et il va très vite s'adapter", confie Mickael Debève. "Nous sommes optimistes par rapport à ce que nous avons vu jusqu'à maintenant", a expliqué le T2 des Rouches avant d'évoquer le temps qu'il faudra pour que le nouveau venu soit repris dans la sélection.

"Il arrive avec un retard par rapport aux autres joueurs et découvre un nouveau club, un nouveau pays et de nouveaux coéquipiers. Il ne faut pas précipiter les choses et prendre des risques en l'utilisant trop vite. Nous optons pour la prudence et le faisons bien travailler afin de rattraper son retard. Il devrait être opérationnel d'ici quinze jours voire trois semaines", a souligné le Français avant de préciser les qualités du nouvel attaquant des Rouches.

"Il a fait des séances avec nous et il commence à s'intégrer. Un garçon charmant, très respectueux et bien éduqué. Tactiquement, nous voyons qu'il a déjà bien travaillé au sein de son ancien club. Il a des qualités devant les cages adverses, c'est un chasseur de buts. Il se déplace très bien et est attiré par le but adverse. Il faudra plus de temps pour le découvrir totalement", a conclu Mickael Debève.