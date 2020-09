Le mercato apporte la première victoire de la saison à Eupen

Après trois nuls et une défaite, les Pandas ont enfin rentabilisé une rencontre pleine en victoire. L'apport du mercato est indéniable.

L'AS Eupen a recruté de façon intelligente et cela se voit, cela se sent et cela rapporte des points. Avant de recevoir La Gantoise, les Pandas n'avaient pas encore gagné le moindre match, c'est désormais oublié.

Benat San José a profité de la pause internationale pour bien intégrer ses renforts estivaux et ces derniers n'ont pas déçu. même s'ils connaissent le championnat belge, ils avaient besoin d'un petit temps d'adaptation. Au coup d'envoi, il y avait Miangue, Peeters, Poulain, Adriano et Prevljak sur la pelouse. Ces 5 hommes ont fait la différence.

Dans le jeu défensif tout d'abord, puisque les Pandas n'ont pas concédé énormément d'occasions. Mais cette semaine ils ont aussi brillé dans le jeu offensif. Sur le premier but, Peeters crée un décalage, puis un deuxième qui sert Adriano, le Brésilien offre un caviar à Prevljak (35', 1-0). En seconde période, c'est sur un corner de Peeters que Cools place sa tête dans le but vide (53', 2-0).

Là où l'expérience de ces joueurs sera déterminante, c'est dans les moments cruciaux. Après ce deuxième but, les Germanophones ont tremblé et reculé. Kums réduit d'ailleurs la marque sur une relance dans l'axe de la défense locale (64', 2-1). La carte rouge reçue par Ngadeu dans la foulée pour un geste impardonable sur Amat va rassurer Eupen lors du dernier quart d'heure. Le score aurait même pu et dû être plus lourd pour des Buffalos toujours dans le doute.

Cette saison, les Pandas sont armés et avec une telle qualité ils ne devraient pas lutter pour leur maintien. Il faudra cependant apprendre à gérer les rencontres, surtout dans les dernières minutes.