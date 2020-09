Où était Lamkel Zé ? "Personne n'est plus grand que le club"

Didier Lamkel Zé n'était pas sur la feuille de match à Saint-Trond : l'ailier camerounais avait été écarté du groupe la veille par Ivan Leko, qui est resté évasif.

Décidément, le cas Lamkel Zé ne se calmera jamais à l'Antwerp. Le turbulent camerounais était absent ce dimanche sur la pelouse de Saint-Trond (2-3), ce qu'Ivan Leko n'a pas expliqué en détail ; c'est pourtant une décision du coach anversois qui a envoyé Lamkel Zé avec les Espoirs le matin-même.

Le Croate est resté évasif au sujet de son talentueux absent : "Ce club, le Great Old, est bien plus grand qu'un individu. Plus grand que moi ou un joueur. C'est mon rôle de le défendre", se contente-t-il de dire. Il nous reviendrait que l'origine de la sanction serait un manque d'implication de Didier Lamkel Zé à l'entraînement : le Camerounais aurait tendance à se faire porter pâle en cas de séance trop physique, ce qui ne plaît pas du tout à Ivan Leko ...