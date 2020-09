🎥 Landry Dimata et Jérémy Doku racontent leur première semaine chez les Diables

Les deux Anderlechtois étaient les deux nouveaux venus du dernier rassemblement des Diables Rouges et ils espèrent y revenir "le plus souvent" possible.

Surprises de la dernière sélection de Roberto Martinez, Jérémy Doku et Landry Dimata l'admettent: ils ne s’attendaient pas à faire partie du groupe de l’Espagnol. "Dans ma tête, mon objectif, c’était d’être avec les Diables pour le Mondial 2024", résume le plus jeune des deux Anderlechtois. Mais ils y sont venus et ils ont profité de chaque instant aux côtés des stars du football belge. "Je me retrouve avec des joueurs que j’ai toujours admirés, c’est très spécial. Je ne réalise peut-être pas encore, mais c’est un accomplissement pour moi", sourit encore Jérémy Doku. "Pour moi, c’est la meilleure équipe du monde", insiste pour sa part Landry Dimata. "Et c’est aussi ce que dit le classement FIFA, c’est spécial de se dire que j’intègre la meilleure équipe du monde." Et cette semaine avec les Diables n’a fait que décupler la motivation des deux Anderlechtois. "J’espère que ce n’est qu’un début, parce que maintenant, j’ai envie de revenir le plus souvent possible, conclut l’attaquant, qui devra d’ailleurs revenir pour espérer obtenir sa première cap.

