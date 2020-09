L'Antwerp va se séparer d'un joueur offensif

Ivan Leko est en train de redessiner l'équipe de l'Antwerp et cela passe par des départs.

Ivo Rodrigues n'a plus d'avenir à l'Antwerp et d'après Het Nieuwsblad, le joueur peut compter sur l'intérêt concret de deux clubs étrangers: Göztepe et l'APOEL Nicosie, qui sont sur les rangs pour accueillir le Portugais. Depuis l'arrivée de Leko au Bosuil, ce dernier n'a pas joué la moindre minute. Il ne s'entraîne même plus avec le noyau A.

Rodrigues était arrivé au club en 2018 du FC Porto B. Agé de 25 ans, il était encore sous contrat pour cette saison, c'est à dire jusqu'en juin 2021. Il aura disputé 85 rencontres pour le Great Old, marquant 10 buts et donnant 9 passes décisives.