Sébastien Dewaest refuserait de faire son retour avec Genk !

Mis à l'écart par Hannes Wolf depuis le début de la saison, Sébastien Dewaest refuserait de faire son retour dans le noyau A de Genk malgré le départ de l'entraîneur de 39 ans.

Pilier de la défense de Genk la saison dernière (31 matchs joués toutes compétitions confondues en 2019/2020), Sebastien Dewaest a vu son statut changer du tout au tout en peu de temps. En effet, après lui avoir déjà retiré le brassard de capitaine, Hannes Wolf avait choisi de se passer purement et simplement des services du joueur de 29 ans depuis le début de l'exercice 2020/2021. Une mise à l'écart qui visait à sanctionner les envies de départ manifestées par ce dernier.

Samedi dernier, le principal intéressé avait alors réagi à la décision de son entraîneur par le biais d'un communiqué publié son site personnel : "À 29 ans, j’ai le droit de ne pas être d’accord avec le statut que le coach souhaite me donner ni avec le temps de jeu qu’il m’accorde". Puis, le licenciement d'Hannes Wolf suite à la défaite de Genk face au Beerschot ce lundi pouvait laisser espérer que les relations s'améliorent entre le club limbourgeois et le joueur.

Cependant, d'après les informations de Het Laatste Nieuws, alors que le nouvel entraîneur, Domenico Olivieri, et le directeur technique, Dimitri De Condé, ont tenté de renouer le dialogue et de convaincre le joueur de revenir, le numéro 6 des Bleu et Blanc refuserait de faire son retour dans le groupe. Un départ semble donc plus que jamais à l'ordre du jour pour l'ancien joueur de Charleroi. Ces derniers temps, son nom revient avec insistance du côté d'Anderlecht. Affaire à suivre...