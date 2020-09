Dennis, en partance, disparait de la sélection de Bruges

Le Club de Bruges se déplace ce dimanche à Zulte-Waregem sans son ailier nigérian, plus proche que jamais d'un départ.

Bruges est relancé mais ce dimanche, les Gazelles auront un déplacement compliqué sur la pelouse de Zulte-Waregem. Pour cette rencontre, Clement doit se passer de Mechele et Okereke, qui ont été contrôlés positifs au coronavirus.

Mais un homme ne fait pas non plus partie de la sélection: Emmanuel Dennis. Le Nigérian, dont le nom est cité à Marseille et à l'Atalanta, ne fera pas le court déplacement en Flandres. Voici la sélection de Philippe Clement qui comprend aussi les jeunes Van De Keybus et De Cuyper: