De paria à cadre : "Si on veut que je parte, je partirai, mais je me sens bien"

Comme les temps changent. Il y a un an, Adrien Trebel n'avait pas encore disputé un seul match de la saison à Anderlecht (il fera sa rentrée le 22 septembre à Bruges). Ce samedi à Beveren, il a encore été l'un des meilleurs Mauves et l'auteur d'un superbe but.

Il n'aura fallu que quelques minutes pour qu'Adrien Trebel ouvre le score au Freethiel, d'une frappe digne de ses plus belles heures. A-t-on retrouvé le Trebel du Standard ou de ses débuts à Anderlecht ? "Dans le football, tout ne se passe pas toujours comme prévu, mais mes qualités, je les connais", relativise-t-il. "Je sais ce que je peux apporter et si je peux aider cette équipe, c'est avec plaisir".

Mieux que l'aider, Trebel y est devenu indispensable, dans un milieu où il forme un trio de qualité avec Sambi Lokonga et Percy Tau. "J'amène de l'expérience. Comme avec Tielemans et Dendoncker ? On savait que ces deux-là iraient loin également. Mais Percy a de l'expérience aussi. Ce qui compte, c'est que chacun respecte les consignes et progresse", pointe l'ex-capitaine du RSCA.

Un départ ? Plus d'actualité

Alors que cet été, tout pointait vers un départ d'Adrien Trebel, la roue a bel et bien tourné en ce début de saison. "Moi, je n'y ai jamais pensé. Je fais mon job, je travaille et je suis récompensé. Vous ne savez jamais ce qui peut se passer en football. Si on ne veut plus de moi ou qu'il faut que je parte, je ne vais pas causer de problèmes", affirme-t-il.

"Mais actuellement, tout va bien, je me sens bien dans cette équipe. J'ai une bonne relation avec Vincent Kompany, avec la direction. Tout va bien", conclut Trebel.