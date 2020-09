Terem Moffi en route pour la France, transfert record pour Courtrai

Le KVK va perdre son buteur, mais remplir ses caisses.

Moins d'un an après son arrivée, Terme Moffi va déjà quitter le KV Courtrai. Comme l'affirment, de concert, les médias français et nééerlandophones, Courtrai et Lorient sont arrivés à un accord et le transfert de l'attaquant nigérian sera officialisé dans les prochaines heures.

Avec une belle plus-value pour les Kerels qui vont récupérer huit millions d'euros, selon les informations du Laatste Nieuws. Si ça se confirme, ce sera le plus gros transfert de l'histoire du club, loin devant les trois millions d'euros qu'avaient rapporté Youcef Atal lors de son départ vers Nice.