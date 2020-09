Felice Mazzù enfin devant ses supporters : "Ils jouent un rôle dans la victoire"

L'Union Saint-Gilloise a remporté un match haut en couleurs face à Seraing (3-2). Pour son retour au Stade Marien, le public a été servi.

Felice Mazzù a enfin fait connaissance avec le public de l'Union Saint-Gilloise, et lui a offert un très beau match : l'USG l'a emporté 3-2 face à Seraing et occupe la tête de la D1B. "Bravo aux joueurs pour leur mentalité, on a peut-être pas été beaux aujourd'hui mais la victoire est là", déclare le coach unioniste sur le site officiel du club. "On n’a pas eu énormément d’occasions mais on les a mise au fond, contrairement à la semaine passée".

Le retour du public au Parc Duden a joué un rôle dans ce résultat, estime Mazzù. "Le retour des supporters, ça nous a fait du bien également. Ils nous ont soutenus à des moments positifs mais aussi lors de moins bons instants, ce qui nous a aidé à mettre ce troisième but capital. Ils ont joué un rôle dans cette victoire, j’en suis convaincu", lit-on ainsi. Une chose est sûre : l'histoire d'amour entre l'ancien coach de Charleroi et son nouveau club démarre sur les chapeaux de roue.