Stef Peeters est clair: "Nous avons clairement perdu deux points"

Le milieu de terrain d'Eupen a un regard critique sur la rencontre de son équipes, car s'il est déçu, il sait aussi qu'au final l'Antwerp aurait pu s'imposer.

Stef Peeters a livré une belle rencontre au Bosuil. Au coeur du jeu, l'ancien joueur de STVV et de Zulte Waregem a bien maîtrisé Faris Haroun durant une bonne partie de la rencontre. Au final, c'est la déception qui ressort de son discours.

"Le sentiment que j'ai, c'est qu'on a clairement perdu deux points. Quand tu mènes 0-2 à l'heure de jeu, tu dois normalement toujours repartir avec les trois points. Mais je dois être honnête en disant que pour finir l'Antwerp était mieux dans le match et nous de notre côté nous avons baissé d'intensité. Ils auraient pu l'emporter".

Pour le numéro 8, cela s'est peut-être joué dans la tête: "Pendant une heure nous n'avons pas été mis en difficultés, puis nous avons peut-être cru que c'était fans la poche. C'est vraiment la différence entre une équipe du top et une équipe comme Eupen, même si ce n'est plus le même Eupen que les autres saisons. Nous sommes plus costauds, mais nous avons perdu des points un peu bêtement. Nous aurions pu avoir 6 ou 7 points de plus."