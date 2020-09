Mehdi Carcela fan de Nicolas Raskin : "Un véritable pitbull capable de tout faire avec le ballon"

Ce dimanche, le Standard de Liège s'est imposé contre Courtrai (2-1) lors de la sixième journée de Jupiler Pro League. Raskinator en a profité pour distillé un nouvel assist sur le deuxième but liégeois.

Nicolas Raskin ne cesse de monter en puissance au sein de l'entrejeu liégeois. Le joueur âgé de 19 ans vient encore de livrer une très belle copie après la victoire du Standard contre Courtrai. "Il est vite entré dans le bain et a montré qu'il méritait sa place. Il donne l'impression de jouer avec nous depuis des années", a confié Mehdi Carcela à propos de son jeune coéquipier.

L'international marocain n'a pas tari d'éloges à propos du box to box des Rouches. "Il est impérial au milieu et récupère beaucoup de ballons. En plus, il est décisif quasiment à chaque match et distille des assists. Il ne lui reste plus qu'à marquer car il possède une grosse frappe. C'est un véritable pitbull qui sait tout faire avec le ballon et qui apporte tellement à l'équipe", a conclu Carcela.