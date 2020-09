Charleroi peut-il gérer son début de saison ? "Mehdi Bayat fait ça pas-à-pas"

Le Sporting Charleroi est solidement installé en tête du championnat et espère "devoir" gérer la Coupe d'Europe en plus à l'avenir. Les Zèbres peuvent-ils faire tourner et éviter de tirer la langue ?

Nous avons posé la question à Michel Iannacone, qui a connu la progression du Sporting Charleroi ces dernières années mais a également vu les Zèbres à la peine une fois la saison entamée, et manquer l'Europe à plusieurs reprises. Cette fois, ça semble différent : "À l'époque, le noyau ne permettait pas forcément une tournante. Le club a progressé, Mehdi (Bayat) y va pas-à-pas et je crois qu'il a la recette pour réussir", estime l'ancien entraîneur des gardiens du Sporting Charleroi. Cela passera peut-être par des transferts si Charleroi parvient à se hisser en poules de l'Europa League. "Franchement, c'est tout le mal que je leur souhaite ! Pour rivaliser sur trois fronts, avec la Coupe qui lui tient à coeur aussi, il faudra probablement transférer, mais Charleroi y va "step by step". Je suis sûr qu'ils feront les bons choix", affirme Iannacone. Au bon souvenir de Jérusalem Si Michel Iannacone a vécu un grand moment le week-end passé dans sa carrière en remportant le titre de champion d'Égypte, l'un de ses meilleurs souvenirs reste l'Europe avec les Zèbres. En 2015, Charleroi éliminait le Beitar Jérusalem. "C'était déjà un grand moment. Mais on rêvait de faire mieux contre les Ukrainiens du Zorya Louhansk. Cette fois, sur un match, tout est possible pour Charleroi", espère notre interlocuteur. "Les poules européennes, c'est 6 matchs assurés. Ce serait fantastique".





