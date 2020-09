"Allô Tokyo?" la lettre ouverte des supporters du STVV à leur direction

Les supporters du STVV sont inquiets et ils le font savoir.

Alors que le STVV a subi sa quatrième défaite de la saison, samedi à Malines, les supporters commencent à s'impatienter. Tous les clubs de supporters des Canaris se sont d'ailleurs associés dans une lettre ouverte qui pointe la direction trudonnaire du doigt.

"Quand ils sont arrivés, les dirigeants japonnais ont rapidement avancé leurs ambitions; rapidement atteindre les playoffs 1", rappellent les supporters. Deux ans plus tard, le STVV attend toujours. "Et cette saison, la lutte pour les playoffs 1 semble déjà bien loin."

Go Hard or Go Home

Et le courrier détaille ce qui pose problème cette saison au STVV. "Le noyau actuel est totalement déséquilibré. Les cadres des saisons précédentes n'ont pas été remplacés. Et ceux qui sont encore là ont glissé sur la touche. Il manque certains profils et d'autres sont quadruplés dans le noyau. Et pendant ce temps-là, les millions continuent de voler. Et pas pour des joueurs belges prometteurs", regrette le collectif des supporters trudonnaires.

Convaincus qu'il est temps que ça bouge, les supporters des Canaris n'hésitent pas à s'adresser directement à la direction. "Allô Tokyo? (...) Cela devient urgent. Il est temps de prendre des décisions sportives cohérentes. Il est temps de passer à la vitesse supérieure. (...) Ou comme on peut si bien le lire au centre d'entraînement: Go Hard or Go Home! (Allez y à fond ou rentrez chez vous)"