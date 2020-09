La mise au point du Sporting de Charleroi

Pointé du doigt depuis la semaine dernière, en raison de l'attitude de ses supporters à l'issue de la victoire contre le Partizan, le Sporting de Charleroi réagit.

À deux jours de son match de barrage d'Europa League, jeudi, contre e Lech Poznan, le Sporting de Charleroi a tenu à réagir, dans un communiqué, face aux critiques qui ont entouré le club suite à la qualification de jeudi dernier et à la communion qu'ont vécue quelques joueurs et Mehdi Bayat avec une partie de leurs supporters en dehors du stade.

Dans son communiqué, le club insiste: les règles imposées par l'UEFA et les protocoles discutés avec le Ministère de l'Intérieur et la police ont été respectées.

À la fin de la rencontre, quelques dizaines de supporters se sont toutefois présentés aux abords du stade. "Informée de leur arrivée par le Commissaire de police, la direction du RCSC a rapidement réagi en s’assurant qu’une conciliation était possible entre le club, la police et le groupe de supporters afin de fêter sobrement, l’espace de quelques instants, la qualification carolo", précise le communiqué.

Mehdi Bayat s'est alors dirigé vers le vestiaire et est revenu avec quatre joueurs. "La célébration de victoire, qui a duré 2 minutes maximum montre en main, a pu se tenir dans le respect des normes sanitaires et UEFA : une distance de plus de 10 mètres entre les joueurs et la direction d’une part, le groupe de supporters tous situés à l’extérieur du périmètre, d’autre part. Passé ces quelques instants de joie, chacun est reparti dans la direction opposée."

Mais le club reconnaît tout de même certains manquements: notamment l'utilisationde matériel pyrotechnique et, dans l'euphorie, l'oubli de certaines règles de distanciations sociales.

Le Sporting profite donc de cette mise au point pour rappeler à ses supporters l'importance de respecter les règles et mesures en vigueur: "Le football est une fête, il n’est rien sans ses supporters. Le Sporting est conscient du côté sportif historique du moment mais n’entend nullement faire fi d’une situation sanitaire qui impose à tous un comportement responsable et ne permet aucun relâchement. Le RCSC rappelle en outre la dangerosité et l’interdiction du recours aux engins pyrotechniques, sous peine de lourdes verbalisations."