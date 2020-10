Deux Diables Rouges récompensés par WhoScored

Premier mois de compétition en Premier League et premières distinctions pour deux de nos Diables. Kevin De Bruyne et Dennis Praet sont présents dans l'équipe type de WhoScored.

De retour à la compétition depuis quelques jours, Kevin De Bruyne était titulaire pour les deux premières journées de Premier League avec les Sky Blues. En 180 minutes passées sur le pré, le milieu de terrain des Diables Rouges a convaincu WhoScored de lui faire une place dans son équipe du mois.

En effet, aujourd'hui, le site britannique de statistiques a dévoilé son onze du mois de septembre. L'ancien joueur de Chelsea a disputé deux matchs, inscrit un but et délivré une passe décisive. Des performances qui lui ont valu la note moyenne de 7,82/10. Dans l'entre-jeu, le joueur de 29 ans est associé à un autre international belge en la personne de Dennis Praet qui obtient quant à lui la note de 7,47/10. Ce dernier a joué trois matchs pour un total d'un but et d'une assist sous les couleurs de Leicester.

Pour rappel, pour établir ses notes, WhoScored tient compte d'un vaste ensemble de chiffres issus des performances des joueurs lors des matchs. Pour sa prestation face aux Wolves lors de la première journée, "KDB" avait même obtenu le ratio de 9,09/10 ! De son côté, l'ancien Mauve a reçu la note de 8,26 pour son match face à Burnley (victoire 4-2 des Foxes).