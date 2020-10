Philippe Clement se méfie d'Anderlecht: "Moins de naïveté et un avantage certain"

La guerre psychologique a commencé à quelques heures du Topper entre le Club de Bruges et Anderlecht.

A quelques heures du Topper entre le Club de Bruges et Anderlecht, Philippe Clement s'est exprimé en conférence de presse à propos de son adversaire d'un jour, dont il se méfie comme jamais: "Anderlecht... ils ont un autre coach maintenant. Du coup c'est différent...la différence est même énorme."

Le coach des champions en titre explique ce qui a changé à l'ombre de Saint-Guidon: "C'est une équipe jeune mais qui a plus d'expérience par rapport à la saison dernière. Ils prennent moins de risques défensivement, ils sont moins naïfs. Du coup, ils ont pris plus de points et sont invaincus".

Mais Clement ne se méfie pas de l'équipe de Kompany uniquement pour le match de ce week-end. "Ils ont un avantage: ils ne vont pas jouer en coupe d'Europe cette année. Plus que les autres saisons, la coupe d'Europe prendra de l'énergie et les matches seront rapprochés. C'est un avantage pour Anderlecht dans la course au top 4."

Le Topper entre la meilleure attaque du championnat et la seule équipe invaincue, ce sera pour dimanche 13h30.