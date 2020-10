Déjà une récompense pour Timothy Castagne en Premier League?

Timothy Castagne, pour ses premières semaines en Premier League, est nommé comme 7 autres joueurs pour le titre de joueur du mois en Premier League. Avec un but et deux passes décisives en 3 rencontres, le Diable Rouge est parfaitement à sa place.

Les autres joueurs qui font partie de cette liste sont Bafmord (Leeds), Calvert)Lewin (Everton), Kane (Tottenham), Lamptey (Brighton), Mané (Liverpool), Rodriguez (Everton) et Vardy (Leicester).

