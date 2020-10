Danel Sinani arrive à Waasland avec de l'ambition : "Le classement ne représente pas notre niveau"

Danel Sinani (23 ans) est l'un des joueurs à suivre cette saison : arrivé discrètement à Waasland-Beveren, celui qui avait été proche du Standard espère exploser.

Propos recueillis par Alessandro Schiavone.

Danel, tu étais prêt à jouer avec Norwich City en Championship après la préparation estivale. Peux-tu nous expliquer ton arrivée à Waasland-Beveren ?

Écoute, je vais être honnête : je ne suis évidemment pas ravi de quitter Norwich pour la Belgique, je mentirais si je disais le contraire. J'aurais aimé rester à Norwich. J'avais l'opportunité de venir en Belgique à l'époque et j'avais préféré Norwich. Maintenant, est-ce un pas en arrière ? N'oublions pas que je jouais au Luxembourg l'année passée et que je suis maintenant en D1 belge, dans un bon championnat.

Qui plus est, l'important pour moi est de jouer régulièrement et je pense avoir du temps de jeu ici pour montrer mes qualités. Je dois tirer le maximum de cette situation : ce n'est ni négatif, ni une déception. Je regarde de l'avant.

As-tu pris contact avec l'entraîneur avant de venir ? Comment s'est passé ton arrivée ?

Nous nous sommes parlés avant le match de Waasland contre Anderlecht, puis il m'a expliqué à quelle position il me voyait. Waasland-Beveren cherchait un joueur de mon profil, et avait déjà tenté de me recruter l'année passée ; c'était une belle opportunité de prêt pour eux. Norwich a accepté et me voilà. Norwich City a un peu hésité, mais ils ont finalement décidé de me laisser partir en prêt.

Si on regarde les chiffres, Waasland-Beveren ne semble pas si mal : 6 défaites, certes, mais une attaque valable et un calendrier compliqué. Tu crois au maintien ?

Je vais être honnête : si je regarde la qualité des joueurs à l'entraînement, je pense que notre position au classement n'est pas en adéquation avec ce que je vois. Nous valons mieux que ça. Regarde le match face au Beerschot : dès que nous encaissons, nous perdons nos moyens et paniquons car les joueurs manquent de confiance en eux.

Perdre 6 matchs d'affilée après la victoire inaugurale a mis du doute dans les têtes. Il va falloir quelques bons résultats pour relancer la machine.

C'est frustrant pour un joueur offensif de savoir que même si tu fais le job, l'équipe risque d'encaisser trop pour que ce soit décisif.

À nous de marquer plus que l'adversaire. La défense est notre point faible, mais les buts encaissés sont évitables. Le problème est la naïveté, le fait que Waasland-Beveren a beaucoup modifié son effectif ... Ca va venir. Le club s'est renforcé avec des joueurs de personnalité récemment.

Tu n'as pas disputé la préparation avec le club. Un obstacle ?

Non, pas du tout (convaincu). Physiquement, je suis au top, et tactiquement ... Je suis joueur de football, je comprends le jeu (rires). Même si je ne me suis pas beaucoup entraîné avec mes équipiers, je ne crois pas qu'il y aura un déficit tactique.

Tu es prêt à prendre des responsabilités ici à Waasland-Beveren ? C'est un défi différent de Dudelange ...

Jouer le maintien est un nouveau défi. Psychologiquement, ce n'est pas facile. Mais partout où je suis allé, j'ai toujours voulu gagner à tout prix. Au Racing (Promotion d'Honneur), nous jouions la montée ; à Dudelange, l'objectif était le titre. J'ai acquis une mentalité de gagnant et cette situation à Beveren ne change rien à cela : il faudra gagner des matchs pour monter au classement, de toute façon. Il faudra bien cela pour enrayer la spirale négative et retrouver la confiance.