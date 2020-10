Les Pandas en mode "Jean Claude Dusse": "Il faut penser à conclure"

Eupen a eu beaucoup de possibilités et quelques occasions franches ce samedi contre le Cercle. Les Pandas avaient tous le même sentiment après la rencontre: quel gâchis !

Ce samedi, Eupen s'est incliné pour la deuxième fois de la saison, et pour la deuxième fois contre une équipe de Bruges. Si la défaite contre le Club ne souffrait d'aucune contestation, celle contre le Cercle a laissé un goût amer dans la bouche des locaux.

"Je n'ai rien à dire sur notre jeu", affirme Benat San José après la rencontre. "Mais nous devons conclure nos actions. La dernière passe, le dernier geste, la conclusion: à ce niveau il faut marquer".

Même son de cloche chez l'attaquant des Pandas, Prveljak: "Des fois ça rentre, et parfois non. Si on veut gagner des rencontres il faut pouvoir marquer des buts. Cela se travaille à l'entraînement".

Au-delà de la conclusion pure et simple, l'avant-dernier geste a surtout posé problème du côté des Pandas. Les garçpns qui viennent de la deuxième ligne ne sont pas non plus dangereux et ne s'infiltrent pas assez dans le rectangle et on a l'impression que seuls les trois attaquants ont la possibilité de marquer des buts.

Après la pause internationale, Eupen se déplacera à Mouscron et les Germanophones devront s'imposer,; histoire de ne pas gâcher leur bon début de saison.