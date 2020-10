Un supporter d'Anderlecht propose des idées pour aider son club: "Laissez les supporters acheter des actions"

Les temps sont durs à Anderlecht et la dette n'a toujours pas diminué. Le supporteur Etienne Wils a lancé il y a quelque temps une campagne de financement pour aider le club, mais elle n'a pas obtenu le résultat souhaité. Cependant, il a encore des idées.

Wils a levé 9200 euros à ce jour. "Pour être honnête: j'en attendais plus", confie-t-il à Het Laatste Nieuws. "Il y a plus de 100 000 personnes qui sont liées à Anderlecht, quelques centaines de milliers d'euros me paraissaient facilement réalisables, mais à peine 150 fans ont payé quoi que ce soit jusqu'à présent."

Il souhaite toujours aider son équipe et propose une nouvelle idée : "Ce serait mieux si les supporters pouvaient également acheter des actions. Avec cela, nous serions vraiment impliqués. Et nous pourrions plus facilement sortir le club du pétrin".