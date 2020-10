OFFICIEL: Steven Defour est Malinois !

Il s'entraînait avec le club malinois depuis maintenant quelques jours.

Steven Defour va donc faire son retour en Jupiler Pro League. Le FC Malines a annoncé ce jeudi avoir trouvé un accord avec le milieu de terrain.

Le milieu de terrain a signé un contrat à la prestation chez les Malinois, et ce jusqu'à la fin de la saison. Defour était libre de contrat depuis le mois de juin et a porté en Belgique les couleurs de Genk, du Standard, d'Anderlecht et de l'Antwerp.

Il portera le numéro 88 à Malines.

Hij is er. Eindelijk.



Meer info 👉 https://t.co/6q5gFnwZgX#AnnounceDefour #nomatterwhat pic.twitter.com/t0vnnzEUTF

— KV Mechelen (@kvmechelen) October 15, 2020