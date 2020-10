Mouscron s'enfonce encore, Eupen décolle un peu

Abonné aux partages (cinq depuis le début de saison), l'AS Eupen tient sa deuxième victoire de la saison. Un bonheur que l'Excel Mouscron aimerait connaître à son tour, mais les Hurlus n'y arrivent décidément pas...

Sevré de victoire depuis le début de la saison, l'Excel Mouscron ne peut pas traîner en route et devait profiter de la réception d'Eupen, et des premières titularisations de Nuno Da Costa et de Bruno Xadas, pour engranger des unités. Mais ce sont les Pandas qui se sont d'abord montrés dangereux. Via Stef Peeters et Knowledge Musona, qui n'ont pas cadré leurs essais.

Petit à petit, l'Excel est ensuite entré dans son match. Avec Nuno Da Costa en chef d'orchestre des offensives mouscronnoises. Et Ortwin De Wolf pour empêcher les Hurlus d'ouvrir le score. Le jeune portier d'Eupen a eu deux réflexes salvateurs, sur des tentatives déviées de Beni Badibanga et Deni Hocko, au quart d'heure de jeu.

Quelques minutes plus tard, Beni Badibanga amenait encore le danger dans la surface eupenoise, en dribblant le gardien adverse, mais, trop excentré, il ne parvenait pas à placer le cuir au fond. Et les Pandas ont répondu aux Hurlus aux alentours de la demi-heure. Par un gros raté de Musona d'abord. Par un poteau de Jens Cools ensuite. Au terme d'une première mi-temps pas forcément emballante, mais plutôt équilibrée, les deux équipes rentraient aux vestiaires sans avoir trouvé l'ouverture.

Un but d'ouverture fatal aux Hurlus

Il ne faudra pourtant pas attendre beaucoup plus longtemps pour voir les filets trembler. Dès la reprise, Mamadou Koné profitait des espaces pour partir sur le flanc droit et servir sur un plateau Knowledge Musona, qui ne laissait pas passer l'occasion. Deuxième but de la saison pour l'attaquant zimbabwéen et coup de massue pour les Hurlus, qui n'ont jamais su réagir.

A l'exception d'un coup-franc d'Alessandro Ciranni, bien capté par Ortwin De Wolf, qui s'offre ce dimanche sa deuxième clean sheet de la saison, l'Excel n'a rien proposé en seconde période. Et Eupen a enfoncé le clou à la 78e, d'un coup de tête de Jonathan Heris, à la réception d'une phase arrêtée bottée par Knowledge Musona.

Deuxième victoire de la saison, la première en déplacement, pour les Pandas qui, avec 11 points, grimpent à la onzième place du classement. Nouvelle défaite pour l'Excel qui, avec trois unités, reste désespérément accroché à sa lanterne rouge. Avec un point de moins et un match de plus que Waasland-Beveren.