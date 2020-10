Jan Koller : "Dortmund et la Lazio favoris du groupe"

L'ancien attaquant de Dortmund et d'Anderlecht a préfacé le groupe F de la Ligue des Champions qui débute demain.

Le géant Tchèque avait marqué notre championnat de son empreinte avant de prendre la direction de Dortmund. Le Borussia justement, affrontera la Lazio alors que Bruges ira défier le Zenit dans le même groupe.

L'occasion pour l'ancien joueur qui a aujourd'hui 47 ans, lors d'une interview accordée à Lazio Agenzia Ufficiale, de donner son avis sur le groupe F : "Demain, la Lazio et Dortmund s'affronteront comme les deux favoris du groupe. Le Zenit et Bruges ne doivent pas être sous-estimés, mais je ne m'attends pas vraiment à des problèmes pour Dortmund et la Lazio", déclarait le Tchèque.

En 2000, Koller avait également croisé la route de la Lazio avec Anderlecht en Champions League : "Je me souviens très bien et avec grand plaisir de notre victoire à Bruxelles. C'était très important car nous avions battu une superbe équipe composée de joueurs tels Nesta, Mihajlovic, Veron et Nedved."

Le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe nationale tchèque (55 buts) vit aujourd'hui entre Prague et Munich, et collabore également en externe avec le Borussia Dortmund en tant qu'ambassadeur du club.