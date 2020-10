Yoann Gourcuff sur les traces de son père ?

Le joueur âgé de 34 ans avait décidé de mettre sa carrière en pause six mois seulement après son arrivée à Dijon. Il n'a pas encore annoncé publiquement qu'il mettait un terme à sa carrière, lui dont le dernier match remonte au 20 octobre 2018.

L'entraîneur du FC Nantes, Christian Gourcuff a donné des nouvelles de son fils Yoann, libre depuis son passage à Dijon en 2018-2019 sur le platean de RMC Sport ce lundi.

"Dans la tête, il est bien, je pense qu'il est heureux. Il faut savoir tourner la page. Il y a eu beaucoup de frustration sur la fin de sa carrière mais il a bien digéré ça. Il faut être raisonnable, on ne reprend pas comme ça, après deux ans. On n'est pas obligé d'annoncer sa fin de carrière", a souligné son paternel.

L'ancien joueur de l'AC Milan, de Bordeaux ou encore de l'OL va-t-il se diriger avec une possible carrière d'entraîneur ? "Il suit toujours le foot. Je ne vais pas parler à sa place, mais je pense que c'est quelque chose qui peut le brancher. Après, il faut trouver le contexte et ça c'est plus difficile actuellement", a conclu Christian Gourcuff.