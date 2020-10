De paria à Anderlecht à cadre de l'Antwerp : comment Ivan Leko a transformé Pieter Gerkens

Pieter Gerkens n'a pas reçu les adieux qu'il méritait au RSC Anderlecht, et prend une petite revanche en devenant un joueur important à l'Antwerp dès son arrivée.

Pieter Gerkens aurait-il pu devenir un autre joueur au RSCA ? Souvent moqué, pris en grippe par le public, il n'a jamais été placé dans les meilleures dispositions pour briller. Un départ semblait nécessaire pour tourner la page. Et l'Antwerp semble être la destination idéale ...

Un élément aide naturellement : Ivan Leko retrouve là un joueur dont il avait déjà fait un pion important à l'époque de Saint-Trond, et sait comment utiliser Gerkens au mieux. Le Croate a immédiatement donné un rôle important à l'ex-Canari.

Enfin dans son élément

Le rôle de Gerkens est clair : travailler, courir, créer des espaces. Contre Ludogorets, le polyvalent médian a créé des espaces pour Miyoshi et Refaelov, trouvé la profondeur par moments, organisé le jeu. Leko donne des responsabilités à Pieter Gerkens, là où il jouait les utilités au RSCA. Pour ne rien gâcher, Gerkens inscrit plus souvent qu'à son tour son petit but, par sa capacité d'infiltration et sa présence dans le rectangle.

Ivan Leko le sait : Gerkens fait partie de ces joueurs utiles avec et sans le ballon. Certains utilisent le terme "porteur d'eau" pour définir le profil du nouvel anversois - s'il en est un, Pieter Gerkens l'accepte avec le sourire. Il n'est pas homme à se cacher, même dans les moments difficiles - il faisait d'ailleurs partie des joueurs souvent envoyés à l'interview après les matchs d'Anderlecht, tâche rarement agréable quand les choses vont mal. Va-t-on le regretter à Saint-Guidon ? Probablement pas, car un homme peu épanoui ne peut jamais montrer son plein potentiel. Mais l'Antwerp, de son côté, se frotte les mains ...