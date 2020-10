La longue attente des résultats des tests coronavirus met les clubs dans une position difficile

Ces dernières semaines, le coronavirus s'est propagé très rapidement dans notre pays et cela a accru la pression sur les laboratoires. Attendre les résultats du test corona prend plus de temps que la normale et peut être ennuyeux pour les clubs de football.

Premièrement, les clubs professionnels belges ont été critiqués parce qu'ils occupaient une partie de la capacité de test. La Pro League et le ministre des Sports ont laissé les tests se poursuivre. Hernan Losada l'a soulevé à l'approche du derby entre l'Antwerp et le Beerschot. "Il y a peu de temps pour changer les choses quand quelqu'un est testé positif." Même son de cloche chez Ivan Leko : "Les résultats des tests détermineront en grande partie qui jouera dimanche." Mais ces résultats tardent à venir. Les joueurs anversois revenus de Bulgarie n'ont été testés que vendredi après 17 heures. Peut-être que les résultats n'arriveront qu'après les derniers entraînements avant le derby. Au FC Bruges, le trio infecté Mignolet - Kossounou - Krmencik sera à nouveau testé samedi. Si les résultats ne sont pas connus avant le match contre l'OHL (samedi 20h45), ils ne seront pas disponibles.