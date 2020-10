La revanche de Jess Thorup? "Ce n'était pas correct"

Deux mois après avoir été remercié, Jess Thorup retrouve La Gantoise. Et s'il ne veut pas prendre sa revanche, il estime tout de même avoir été injustement traité par la direction des Buffalos.

Deux rencontres de championnat: c'est ce qu'il avait fallu à la direction gantoise pour décider de remercier Jess Thorup en début de saison. Et le Danois garde un peu de ressentiment par rapport à ça. "A mon avis ce n'était pas correct", explique-t-il au Laatste Nieuws.

Et le nouveau coach de Genk estime aussi qu'il n'est pas le seul à le penser. "Les centaines de messages que j'ai reçus des supporters et des joueurs me confortent dans cette idée", confirme-t-il.

Pourtant, sur la pelouse de la Ghelamco Arena, lundi soir, avec le Racing Genk, Jess Thorup ne sera pas animé d'un esprit de revanche. "Je ne peux pas être trop émotionnel. Il n'y a qu'une chose qui compte: les trois points." Trois points qui permettraient d'ailleurs de relancer Genk dans la course au top 4.