Un premier clean-sheet qui rapporte gros pour Seraing

Les Métallos peuvent remercier Guillaume Dietsch qui a livré une prestation cinq étoiles dans les cages

Depuis le début de la saison, les rencontres du RFC Seraing ressemblent à un festival de buts permanent avec une tête d'affiche: Georges Mikautadze. Autant le dire de suite, ce dimanche n'était pas le jour de l'attaquant prêté par le FC Metz.

Celui qui a crevé l'écran, surtout en première période, c'est Guillaume Dietsch. Le gardien de but a signé cinq arrêts cinq étoiles pour laisser les siens dans la rencontre. Lommel n'est en effet pas venu au Pairay pour rigoler et le pressing de la première période a été très intense.

Le Limbourgeois qui a été le plus dangereux, c'est Thordarson. Le grand numéro 18 a eu à plusieurs reprises l'ouverture du score au bout du pied, tout comme le virevoltant Moreno. Mais comme nous vous l'avions dit d'entrée de jeu: Dietsch a veillé au grain.

Les hommes de Grosjean vont alors avoir un petit brin de chance, ce petit truc qu'il faut pour s'en sortir d'une situation compliquée: Sami Lahssaini frappe de l'extérieur du rectangle, le ballon est dévié et trompe le gardien adverse peu avant la mi-temps. C'est un petit hold-up. Cela aurait encore pu être pire si Mikautadze n'avait pas envoyé deux bons mètres au-dessus du but un penalty sifflé juste avant la pause.

Après le café, les rangs sont bien plus serrés mais surtout il semble que Lommel paie un peu physiquement le pressing de la première période.Les plus belles occasions sont d'ailleurs pour les Mosans. Mais que ce soit Bernier ou Mikautadze, les sociétaires du Pairay ne parviennent pas à planter ce deuxième but libérateur.

Mais la défense des Métallos tient le coup jusqu'au bout et Seraing s'impose sur un score peu habituel (1-0). Ces trois points suffisent pour prendre les trois points et conserver la tête devant l'Union.