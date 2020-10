Mourinho et ses Spurs prêts à en découdre avec l'Antwerp

Arrivé à Anvers, le 'Mou' s'est adressé aux médias lors de la traditionnelle conférence de presse d'avant match.

José Mourinho n'a pas manqué d'évoquer Luciano D'Onofrio qu'il a connu à Porto : "Je suis si heureux de retrouver mon ami ici. C'est un grand honneur de jouer contre son équipe."

L'entraineur des Spurs semble avoir bien analysé le Matricule 1 dont il se méfie : "J'ai regardé autant de rencontres que possible et sans connaître Ivan Leko personnellement, je peux dire que c'est un bon entraîneur. Je peux le voir à la façon dont son équipe joue et est organisée; avec des ailiers très offensifs, et un bon mélange entre la puissance et l'expérience de Mbokani et l'intelligence de Refaelov. Dans l'ensemble, je dirais que c'est notre adversaire le plus difficile dans ce groupe. Et comme nous avons tous deux trois points, c'est déjà un duel important."

Mourinho a également évoqué une rotation dans son effectif : "Je vais faire quelques changements, mais pas parce que je sous-estime l'Antwerp. Simplement parce que notre noyau le permet. Je peux déjà vous dire que Gareth Bale va débuter. Il travaille très dur et je suis sûr que le meilleur Bale arrive. Espérons qu'il pourra le montrer demain."