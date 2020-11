Steven Defour: "C'était mon rêve et j'y suis arrivé"

Steven Defour espérait porter le maillot malinois bien plus tôt, mais il est ravi d'être enfin devenu un joueur pro du FC Malines.

Interrogé par la RTBF, lundi soir, Steven Defour est revenu sur ses premières minutes malinoises. Et il a d'abord donné des nouvelles rassurantes: sorti en boîtant, il a évacué les crampes qu'il a ressenties à Bruges. "C'était mon premier match après dix mois, à Bruges, contre un milieu de terrain qui fait beaucoup courir l'adversaire. Ce n'était pas anormal d'avoir des crampes, mais je me sens bien."

Et l'ancien capitaine du Standard et d'Anderlecht est prêt à poursuivre cette aventure qui a toujours trotté dans sa tête. "Quand on est petit, on a toujours des rêves. Moi, c'était de devenir joueur pro à Malines, et pas ailleurs. Ça n'a pas pu se faire directement, mais maintenant, j'y suis", se réjouit-il.

Et le contexte sera peut-être plus favorable, que la saison dernière à l'Antwerp. "Je suis dans un club où j'ai toujours voulu être. Je me sens à l'aise. J'ai eu beaucoup de temps pour travailler mon physique et ça a porté ses fruits." Suite de l'aventure vendredi contre Charleroi, pour Steven Defour avec le Kavé.