De Decker positif, qui sera aux commandes de La Gantoise à Belgrade ?

La Gantoise est frappée de plein fouet par le coronavirus. C'est le staff qui a été principalement touché. Nous devrons attendre de voir qui sera l'entraîneur sur le banc de touche à l'Étoile Rouge de Belgrade.

Wim De Decker est positif et n'est pas autorisé à voyager. Normalement, Peter Balette, son adjoint, doit prendre la relève, mais à Gand, on attend toujours son test et on craint qu'il ne soit également positif.

Ensuite, c'est déjà à Gino Caen, le préparateur physique, de prendre le relais. Caen était auparavant l'assistant d'Yves Vanderhaeghe à Ostende et de Hein Vanhaezebrouck à Anderlecht. Il est titulaire d'un diplôme d'entraîneur et est autorisé à coacher au niveau européen.