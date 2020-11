Nicolas Raskin : "Le Coronavirus nous a affectés, mais petit à petit, nous revenons dans le coup"

Le Standard de Liège a subi un troisième revers consécutif en Europa League avec cette défaite au Lech Poznan (3-1) ce jeudi soir.

Nicolas Raskin était très déçu après la défaite du Standard de Liège. "Nous avions à coeur de revenir dans le coup en gagnant ce match. Au vu de la rencontre, nous pouvons être frustrés car nous avons eu des moments forts où nous n'avons pas su concrétiser et eux ont eu des moments forts où ils ont directement planté des goals. C'est ce qui nous a coupé les jambes à chaque fois. Ils ouvrent rapidement le score avant de doubler la mise mais nous parvenons à revenir à 2-1. Nous avons ensuite une grosse occasion pour revenir à 2-2 et dans la minute qui suit ils font 3-1", explique Raskinator au micro de de la RTBF.

Le Standard avait, il faut le dire, des circonstances atténuantes avec plusieurs absences importantes au sein de sa défense. Vanheusden est blessé et Laifis et Fai sont positifs au Covid-19. "Nous encaissons trop facilement, mais devant nous n'avons pas réussi non plus à concrétiser. C'est collectivement qu'on a perdu aujourd'hui", a expliqué le box to box avant d'évoquer le coronavirus.

"Le Coronavirus nous a affectés, Lestienne, Balikwisha ou moi-même en plus de tous ceux qui sont encore à la maison. Petit à petit, nous revenons dans le coup. Difficile d'être content après cette défaite. Quand on a été malade pendant 4-5 jours, ce n'est rien par rapport à ceux qui sont à l'hôpital, mais pour un joueur de foot, s'arrêter deux semaines ça nous touche, il faut le temps pour retrouver le rythme et la fraîcheur physique", a conclu Raskin.