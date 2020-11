Philippe Clement s'en prend au calendrier: "C'est incompréhensible"

Philippe Clement a beau réfléchir: il ne comprend pas que certains matches soient ajoutés au calendrier.

Ce vendredi, Roberto Martinez a fait connaître sa sélection pour les trois prochaines rencontres internationales des Diables Rouges. Charles De Ketelaere est appelé par le coach national pour la première fois de sa toute jeune carrière, il rejoint Vanaken, Mignolet et Brandon Mechele.

Pour la première fois depuis longtermps, quatre joueurs de Bruges sont appelés chez les Diables. Ajoutons à cela les internationaux de l'équipe appelés par leurs pays respectifs. Cela devrait réjouir Philippe Clement mais on en est loin.

Lors de la dernière fenêtre internationale, quelques joueurs sont revenus avec des tests positifs au Covid-19 et du côté de Bruges on a peur que cela se reproduise. Il y a aussi la peur des blessures: "Ces rencontres amicales qui ont été ajoutées, c'est incompréhensible si on se place du côté des clubs. Avec le Coronavirus, les rencontres sont déjà nombreuses et rapprochées cette saison. J'ai lu il y a quelques temps que certains Diables Rouges ont déjà tiré la sonnette d'alarme. Mais quand il y a d'autres intérêts..." a déclaré Clement en conférence de presse.