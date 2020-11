🎥 Malgré les bons débuts de Milicevic, Seraing se fait surprendre à domicile

Ce samedi soir, le RFC Seraing accueillait le Lierse Kempenzonen lors de la dixiÚme journée de D1B.

Ce samedi soir, Emilio Ferrera avait décidé de titulariser Danijel Milicevic qui effectuait ainsi ses grands débuts sous la vareuse métallo. En cas de victoire contre le Lierse, le RFC Seraing avait l'occasion de reprendre provisoirement la première place du classement et surtout d'enfoncer une équipe anversoise qui reste sur quatre revers de suite.

Les locaux débuteront très mal la rencontre avec beaucoup de pertes de balle et de plusieurs imprécisions. D'ailleurs, le Lierse aura l'occasion d'ouvrir la marque mais Petrov croquera sa reprise alors qu'il était seul devant Dietsch (5e). Seraing se reprendra et retrouvera son jeu par la suite. Ce diable de Mikautadze ne sera pas loin de planter le premier goal de la partie via un joli lob mais Santermans dégagera le ballon avant qu'il ne franchisse la ligne (13e). Lahssaini décochera ensuite une magnifique reprise de volée à l'entrée de la surface qui poussera Brughmans à la claquette (15e). Alors que les Métallos avaient le match en main, Sabaouni commettra une faute dans la surface, monsieur Wesleu pointera directement le point de penalty. C'est Allach qui le transformera et permettra aux visiteurs de mener au score (26e), 0-1.

Peu avant la mi-temps, Brughmans effectuera un bel arrêt sur une reprise du serial-buteut sérésien (38e). Mais quelques minutes plus tard, Mikautadze, bien servi par Milicevic, égalisera juste avant la pause (40e), 1-1.

GOAL | Danijel Milićević avec un superbe assist pour Georges Mikautadze. đŸ’„1ïžâƒŁ-1ïžâƒŁ #SERLIE pic.twitter.com/7hpLyo0kvr — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) November 7, 2020

En seconde période, les troupes d'Emilio Ferrera auront la mainmise mais éprouveront des difficultés à s'approcher du rectangle lierrois. Van Der Veken aura même le ballon du 1-2 mais enverra le cuir bien au-dessus du but de Dietsch (70e). C'est finalement Placca bien parti dans la profondeur qui permettra au Lierse de reprendre les commandes de la rencontre d'un plat du pied (71e), 1-2.

Pas assommés pour autant, les Métallos pousseront jusqu'au bout pour revenir dans la partie face à un double rideau défensif lierrois. Al Badaoui décochera une frappe puissante repoussée par Brughmans (80e) tandis que Swers verra son tir filer à côté du poteau gauche adverse (85e). Le Lierse tuera tout espoir en toute fin de match via Samyn (90e+3), 1-3.

Mauvaise opération pour Seraing ce week-end avec cette défaite au Pairay. Une véritable contre-performance face à la deuxième moins bonne défense du championnat qui met ainsi fin à une longue série noire de défaites. Les Métallos conservent leur deuxième place au classement tandis que le Lierse reste cantonné à la sixième place.