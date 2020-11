Anas Tahiri : "Nous ne pouvons plus passer à côté de ce genre de rencontre"

Le RKC Waalwijk accueillait le Sparta de Michaël Heylen hier lors de la 8e journée d'Eredivisie.

Les visiteurs se sont imposés (0-2) laisant le RKC du Belge Anas Tahiri aux limites de la zone rouge au classement.

L'ancien joueur du Lierse était titulaire, tout comme les autres Belges Ahmed Touba et Cyril Ngonge (ex-Bruges) alors que Lennerd Daneels était monté au jeu en cours de rencontre.

"Le Sparta avait simplement plus d'envie que nous ce soir", confiait Anas Tahiri après le coup de sifflet final au micro de FOX Sports. "Ce n'est pas acceptable, car nous savons à quel point un tel match est important, surtout à domicile. Maintenant, nous devons continuer à travailler, mais nous ne pouvons plus perdre aussi facilement que ce soir. Nous n'avons pas mis assez d'énergie dans le jeu."

Le RKC se cherche encore en ce début de saison : "A domicile contre Feyenoord, nous avions très bien joué, et contre le Sparta à domicile, cela devrait être plus facile. Nous ne pouvons plus passer à côté de ce genre de rencontre aussi importante si nous voulons rester en Eredivisie."