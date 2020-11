Deschamps s'exprime à propos de la sélection de Marcus Thuram: "Etre un "fils de" n'est pas un critère de sélection

Marcus Thuram a été appelé en équipe de France pour la première fois de sa carrière et évidemment, les comparaisons avec Lilian ne manquent pas.

De passage devant les médias ce mardi à la veille du match amical contre la Finlande au Stade de France, Didier Deschamps s'est de nouveau exprimé au sujet de Marcus Thuram.

Convoqué pour la première fois chez les Bleus grâce à un début de saison convaincant en Bundesliga, l'attaquant français devrait connaître sa première sélection très rapidement. Une chose est sûre, le sélectionneur tricolore compte sur lui.

"J'ai eu l'occasion de discuter avec lui. Il est habitué à ce que l'on parle beaucoup de son papa, cela ne lui fait pas de l'ombre. Sur son état d'esprit, c'est plutôt quelqu'un à l'aise, décontracté, il connaît la plupart des joueurs, donc je ne pense pas qu'il y ait de problème émotionnel de son côté. Il aime bien quand il y a de l'adrénaline, du monde, de l'attente et de la pression. À partir du moment où il est là, je compte sur lui. Les références, quand on est "fils de" reviennent en boucle. Tout le monde se rappelle la carrière de son papa, elle s'est arrêtée. Maintenant le plus important, c'est sa vie, sa carrière à lui. Être "fils de" n'est pas un critère de sélection. Si Marcus est là c'est que je considère qu'il le mérite", a confié le coach de l'équipe de France.