Georges Mikautadze épanoui à Seraing : "C'est comme une seconde famille"

Ce dimanche, le RFC Seraing se déplacera au Kuipje pour y affronter Westerlo lors de la onzième journée de D1B. Après deux défaites de suite, les Métallos ont envie de renouer avec la victoire.

Après avoir empilé les buts (15), le phénomène de la D1B n'a marqué qu'un but lors des trois dernières journées du RFC Seraing. Et pourtant, même à l'entraînement, le joueur formé à Lyon prend du plaisir sur le terrain. "Je me sens bien grâce à mes coéquipiers et au coach qui m'ont mis en confiance. Puis c'est le travail à l'entraînement qui paye", a souligné le buteur âgé de 20 ans.

Seraing vient d'enregistrer deux défaites d'affilée en championnat. "Une passe compliquée qui arrive à tous les clubs. Un creux après lequel il faut reprendre des points. On a payé des erreurs cash, et il faut les rectifier. Et là, on encaisse plus de buts que l'on en met...", explique le serial buteur des Sérésiens.

Le buteur français a déjà planté 15 buts en dix rencontres avec les Métallos. Capable de marquer aussi bien du gauche que du droit, d'une reprise ou d'un coup de pied arrêté, le buteur du Pairay compte toujours progresser "Défensivement, je dois encore m'améliorer en suivant bien mon homme. Puis aussi de la tête et sur les centres. Le timing et le feeling quand il faut passer devant les défenseurs, c'est l'instinct", a précisé le joueur prêté par Metz.

Depuis qu'il a rejoint le RFC Seraing, Georges Mikautadze n'est pas rentré chez lui à Lyon et n'a plus vu ses parents. "Depuis le mois de juin, mais je les vois depuis le téléphone. J'ai quitté le domicile familial depuis que j'ai 16 ans donc je suis un peu habitué mais il faut faire avec. Cela prouve que je suis aussi très bien intégré ici. Je m'amuse bien, Seraing est comme une seconde famille", a lâché le meilleur buteur de D1B.

Dimanche, Seraing affrontera Westerlo. "On va essayer de relever la tête et de prendre directement des points face à cette équipe difficile à contourner. Cela m'embête de ne pas avoir marqué plus de buts dernièrement mais je continue de travailler et je vais aider l'équipe", a conclu Mikautadze.