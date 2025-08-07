Bruges veut une ancienne cible d'Anderlecht pour remplacer Joël Ordonez... qui pourrait toutefois ne pas partir

Suivi par Anderlecht, Nobel Mendy jouit désormais de l'intérêt du Club de Bruges, qui l'envisage pour remplacer Joël Ordonez. Le départ du défenseur central équatorien est toutefois loin d'être certain.

L'intérêt de la Jupiler Pro League pour Nobel Mendy ne date pas d'hier. En janvier, le Sporting d'Anderlecht avait déjà tenté une approche pour signer le défenseur central du Real Betis, mais le transfert n'avait pas pu se concrétiser en raison du prix élevé demandé par les Espagnols, à savoir quatre millions d'euros.

Depuis, le Cercle de Bruges et l'Antwerp se sont également renseignés, mais Anderlecht a lancé une nouvelle tentative cet été. Un échec, puisque le PSV Eindhoven lui a volé la vedette et semblait en bonne voie pour conclure le transfert.

Nobel Mendy suivi par Bruges pour remplacer Joël Ordonez, qui pourrait ne pas partir

Cependant, des problèmes liés à l’échange de documents administratifs font que Nobel Mendy n’a toujours pas signé en Eredivisie, et ne devrait tout simplement pas le faire. En Belgique, un autre club suit la situation de près : le Club de Bruges.

Selon Transferfeed, les Blauw & Zwart se montrent concrets dans leur volonté de recruter le Sénégalais. Le dossier dépend toutefois de celui de Joël Ordoñez, dont le transfert à l’Olympique de Marseille semble aujourd’hui compromis.

En effet, le spécialiste des transferts Sacha Tavolieri indique que l’écart entre l’offre de l’OM et la demande du Club de Bruges reste trop important. Les Blauw & Zwart envisageraient donc de conserver l’Équatorien et de mettre en pause les pistes menant à de potentiels remplaçants. Parmi eux, Nobel Mendy, qui a été proche de rejoindre au moins trois clubs cet été, mais qui n’a toujours pas signé nulle part.