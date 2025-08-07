Romelu Lukaku s'inspire du Ballon d'Or... et de LeBron James : "Beaucoup de choses sont possibles"

Romelu Lukaku s'inspire du Ballon d'Or... et de LeBron James : "Beaucoup de choses sont possibles"
Deviens fan de Napoli! 265

Romelu Lukaku se sent bien au Napoli, où il vient d'être rejoint par Kevin De Bruyne. Le meilleur buteur de l'histoire des Diables ne compte pas encore baisser de rythme, et s'inspire notamment de Karim Benzema.

Le transfert de Romelu Lukaku vers Naples a été un succès. Beaucoup de gens doutaient de son arrivée dans le sud de l'Italie, notamment après ses passages à l'Inter et à la Roma, mais il a mis tout le monde d'accord en inscrivant 14 buts et en délivrant 11 passes décisives la saison dernière.

"Tout le monde m'avait enterré ces dernières années et m'avait blâmé pour toutes sortes de choses. Gagner de cette manière, avec un entraîneur qui avait également été enterré après son passage à Tottenham, c'était magnifique", raconte Big Rom dans La Gazzetta dello Sport.

Romelu Lukaku ne pense pas encore à ralentir le rythme

Et Lukaku est loin d’en avoir fini. Il ne compte certainement pas ralentir le rythme, même si le club italien sera probablement le dernier de sa carrière dans l’un des cinq grands championnats, avant un retour au Sporting d'Anderlecht.

Car le meilleur buteur de l’histoire des Diables Rouges ne manque pas d’ambition. Il s’inspire même de ce que Karim Benzema a accompli à un âge avancé. Il n'a pas cité Luka Modric, qui peut aussi être un bon exemple.

"Il n’a obtenu son Ballon d’Or qu’après ses 32 ans. Ça montre qu’avec la bonne mentalité, beaucoup de choses sont possibles. LeBron James le prouve également", a conclu Lukaku, qui vise évidemment une grande Coupe du monde 2026 – probablement la dernière – dans un pays qui lui tient particulièrement à cœur : les États-Unis.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Serie A
Serie A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Napoli
Romelu Lukaku

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/08: Ito - Mendy - Ordonez - Gboua

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/08: Ito - Mendy - Ordonez - Gboua

12:00
C'est fait : un ancien champion de Belgique revient à Genk, qui frappe un gros coup

C'est fait : un ancien champion de Belgique revient à Genk, qui frappe un gros coup

12:00
Besnik Hasi attend beaucoup plus de la recrue hivernale d'Anderlecht : sa place est clairement menacée

Besnik Hasi attend beaucoup plus de la recrue hivernale d'Anderlecht : sa place est clairement menacée

11:40
Bruges veut une ancienne cible d'Anderlecht pour remplacer Joël Ordonez... qui pourrait toutefois ne pas partir

Bruges veut une ancienne cible d'Anderlecht pour remplacer Joël Ordonez... qui pourrait toutefois ne pas partir

11:20
Häcken, simple accident de parcours ou début des ennuis pour Hasi ? Le match face au Sheriff est déjà crucial

Häcken, simple accident de parcours ou début des ennuis pour Hasi ? Le match face au Sheriff est déjà crucial

10:20
"Être exigeants pour viser les sommets" : déjà décisif contre Dender, Rafiki Saïd veut voir grand avec le Standard

"Être exigeants pour viser les sommets" : déjà décisif contre Dender, Rafiki Saïd veut voir grand avec le Standard

10:40
Accord conclu ? Un titulaire de Charleroi en passe de quitter le Mambourg après quatre saisons

Accord conclu ? Un titulaire de Charleroi en passe de quitter le Mambourg après quatre saisons

10:00
"Notre championnat commencera le 15 septembre" : Taquin et Leko s'accordent, mais ont-ils raison pour autant ? Analyse

"Notre championnat commencera le 15 septembre" : Taquin et Leko s'accordent, mais ont-ils raison pour autant ?

09:30
L'ancien leader du noyau dur des supporters et ex-hooligan devient responsable de la sécurité !

L'ancien leader du noyau dur des supporters et ex-hooligan devient responsable de la sécurité !

09:00
🎥 Déposer sa carte de visite : Franjo Ivanovic déjà décisif avec Benfica face à Nice et ses anciens de Pro League

🎥 Déposer sa carte de visite : Franjo Ivanovic déjà décisif avec Benfica face à Nice et ses anciens de Pro League

08:30
Anderlecht ne veut pas jouer à Tiraspol, à 15 kilomètres de l'Ukraine : deux solutions étudiées, l'UEFA ne bronche pas

Anderlecht ne veut pas jouer à Tiraspol, à 15 kilomètres de l'Ukraine : deux solutions étudiées, l'UEFA ne bronche pas

08:00
Un talent de Ligue 1 dans le viseur de Liverpool... pour une somme colossale

Un talent de Ligue 1 dans le viseur de Liverpool... pour une somme colossale

07:40
Pas d'euphorie pour Nicky Hayen, qui regrette les pépins physiques à Bruges : "C'est un peu trop pour le moment"

Pas d'euphorie pour Nicky Hayen, qui regrette les pépins physiques à Bruges : "C'est un peu trop pour le moment"

07:21
Barré par la nouvelle concurrence : le Standard va prêter un jeune talent en Challenger Pro League

Barré par la nouvelle concurrence : le Standard va prêter un jeune talent en Challenger Pro League

07:01
Toutes les histoires de brassard ne se terminent pas en clash : Eupen mise sur un ancien de Malines

Toutes les histoires de brassard ne se terminent pas en clash : Eupen mise sur un ancien de Malines

06:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 06/08: Francis - Jashari - Ntanda

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 06/08: Francis - Jashari - Ntanda

23:00
OFFICIEL : un milieu de terrain du Cercle de Bruges rejoint la Ligue 1

OFFICIEL : un milieu de terrain du Cercle de Bruges rejoint la Ligue 1

23:00
"Tout va trop vite pour lui" : malgré le succès à Salzbourg, une recrue brugeoise déjà critiquée

"Tout va trop vite pour lui" : malgré le succès à Salzbourg, une recrue brugeoise déjà critiquée

22:30
2
John Textor n'en a pas fini avec l'Angleterre : un nouveau rachat en vue ?

John Textor n'en a pas fini avec l'Angleterre : un nouveau rachat en vue ?

22:00
"C'était un but comme en finale de Coupe contre Anderlecht" : Romeo Vermant savoure la victoire contre Salzburg

"C'était un but comme en finale de Coupe contre Anderlecht" : Romeo Vermant savoure la victoire contre Salzburg

21:40
"Les supporters italiens vont se régaler" : un ex-coéquipier de Kevin De Bruyne prévient l'Italie

"Les supporters italiens vont se régaler" : un ex-coéquipier de Kevin De Bruyne prévient l'Italie

16:30
Solide et efficace, le Club de Bruges bat Salzburg et prend une option sur la qualification en Ligue des champions

Solide et efficace, le Club de Bruges bat Salzburg et prend une option sur la qualification en Ligue des champions

21:20
Vincent Kompany lui avait rendu hommage : une légende du Bayern s'offre une nouvelle aventure

Vincent Kompany lui avait rendu hommage : une légende du Bayern s'offre une nouvelle aventure

21:00
Un jeune talent formé à l'Inter Milan en route vers le Standard de Liège

Un jeune talent formé à l'Inter Milan en route vers le Standard de Liège

20:20
Cinq millions pour rapatrier des anciens de Neerpede : Olivier Renard trace sa route à Anderlecht, malgré les critiques

Cinq millions pour rapatrier des anciens de Neerpede : Olivier Renard trace sa route à Anderlecht, malgré les critiques

20:40
"Une situation délicate pour accéder à l'Europe" : Besnik Hasi sait que l'erreur n'est plus permise

"Une situation délicate pour accéder à l'Europe" : Besnik Hasi sait que l'erreur n'est plus permise

20:00
"Il nous apportera quelque chose de totalement différent" : Florucz peut-il faire oublier Ivanovic ?

"Il nous apportera quelque chose de totalement différent" : Florucz peut-il faire oublier Ivanovic ?

19:30
L'Olympic Charleroi est-il prêt pour le monde professionnel ? Le club mise sur l'expérience

L'Olympic Charleroi est-il prêt pour le monde professionnel ? Le club mise sur l'expérience

19:00
Le Standard veut envoyer un premier signal fort à la concurrence... mais est-il déjà prêt pour ça ?

Le Standard veut envoyer un premier signal fort à la concurrence... mais est-il déjà prêt pour ça ?

18:40
1
OFFICIEL : Le Club de Bruges réalise un record historique avec le transfert d'Ardon Jashari à Milan

OFFICIEL : Le Club de Bruges réalise un record historique avec le transfert d'Ardon Jashari à Milan

17:59
2
"Mon plus grand ami dans le football" : le message de Sérgio Conceição après le décès de l'ex-Rouche Jorge Costa

"Mon plus grand ami dans le football" : le message de Sérgio Conceição après le décès de l'ex-Rouche Jorge Costa

18:20
L'UEFA campe sur ses positions et veut envoyer Anderlecht à côté d'une zone de guerre

L'UEFA campe sur ses positions et veut envoyer Anderlecht à côté d'une zone de guerre

17:30
1
Samuel Bastien en voie de se lancer dans un nouveau défi assez surprenant ?

Samuel Bastien en voie de se lancer dans un nouveau défi assez surprenant ?

17:00
OFFICIEL : le Standard de Liège se sépare d'un jeune talent du SL16

OFFICIEL : le Standard de Liège se sépare d'un jeune talent du SL16

16:00
Un joueur d'Anderlecht absent à la veille d'affronter le Sheriff Tiraspol : voici la raison

Un joueur d'Anderlecht absent à la veille d'affronter le Sheriff Tiraspol : voici la raison

15:30
"Je ne suis pas un roi" : Kevin De Bruyne raconte ses premières semaines à Naples

"Je ne suis pas un roi" : Kevin De Bruyne raconte ses premières semaines à Naples

06/08

Plus de news

Les plus populaires

Serie A

 Journée 1
Sassuolo Sassuolo 23/08 Napoli Napoli
Genoa Genoa 23/08 Lecce Lecce
AS Roma AS Roma 23/08 Bologna Bologna
AC Milan AC Milan 23/08 Cremonese Cremonese
Cagliari Cagliari 24/08 Fiorentina Fiorentina
Como Como 24/08 Lazio Lazio
Juventus Juventus 24/08 Parma Parma
Atalanta Atalanta 24/08 Pisa Pisa
Udinese Udinese 25/08 Hellas Verona Hellas Verona
Inter Inter 25/08 Torino Torino
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved