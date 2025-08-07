Romelu Lukaku s'inspire du Ballon d'Or... et de LeBron James : "Beaucoup de choses sont possibles"

Romelu Lukaku se sent bien au Napoli, où il vient d'être rejoint par Kevin De Bruyne. Le meilleur buteur de l'histoire des Diables ne compte pas encore baisser de rythme, et s'inspire notamment de Karim Benzema.

Le transfert de Romelu Lukaku vers Naples a été un succès. Beaucoup de gens doutaient de son arrivée dans le sud de l'Italie, notamment après ses passages à l'Inter et à la Roma, mais il a mis tout le monde d'accord en inscrivant 14 buts et en délivrant 11 passes décisives la saison dernière.

"Tout le monde m'avait enterré ces dernières années et m'avait blâmé pour toutes sortes de choses. Gagner de cette manière, avec un entraîneur qui avait également été enterré après son passage à Tottenham, c'était magnifique", raconte Big Rom dans La Gazzetta dello Sport.

Romelu Lukaku ne pense pas encore à ralentir le rythme

Et Lukaku est loin d’en avoir fini. Il ne compte certainement pas ralentir le rythme, même si le club italien sera probablement le dernier de sa carrière dans l’un des cinq grands championnats, avant un retour au Sporting d'Anderlecht.

Car le meilleur buteur de l’histoire des Diables Rouges ne manque pas d’ambition. Il s’inspire même de ce que Karim Benzema a accompli à un âge avancé. Il n'a pas cité Luka Modric, qui peut aussi être un bon exemple.

"Il n’a obtenu son Ballon d’Or qu’après ses 32 ans. Ça montre qu’avec la bonne mentalité, beaucoup de choses sont possibles. LeBron James le prouve également", a conclu Lukaku, qui vise évidemment une grande Coupe du monde 2026 – probablement la dernière – dans un pays qui lui tient particulièrement à cœur : les États-Unis.