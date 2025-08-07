"Être exigeants pour viser les sommets" : déjà décisif contre Dender, Rafiki Saïd veut voir grand avec le Standard

Rafiki Saïd a délivré sa première passe décisive avec le Standard, contre Dender. Le Comorien a senti que le club liégeois le voulait vraiment, ce qui l'a encouragé à signer.

Ce mercredi, le Standard a présenté sa neuvième recrue estivale : Rafiki Saïd. Le Comorien a livré ses premières impressions après son arrivée et ses deux premiers matchs officiels. Mais il a d’emblée prévenu : l’auteur du plus beau but de la saison passée en Ligue 2 n’aime pas trop parler de lui.

"Je vous le dis tout de suite : je n’aime pas trop parler de moi. Je préfère me concentrer sur le collectif. Je peux dire que je suis très heureux d’avoir signé au Standard. Je l’étais déjà quand Marc Wilmots m’a appelé. J’ai senti que le club me voulait vraiment, et que c’était un pas en avant dans ma carrière."

Le Standard, un tremplin dans la carrière de Rafiki Saïd ?

Arrivé en cours de préparation estivale, lors du stage au Touquet, l’ailier de 25 ans considère le Standard comme une belle étape dans son parcours. Il ne vise pas un club ou un championnat en particulier.

"Je suis arrivé tard dans la préparation, mais je savais que les choses allaient s’accélérer avec un championnat qui commence tôt en Belgique. Je ne rêve pas d’un club ou d’un championnat en particulier. Le Standard est un tremplin idéal. Les dirigeants m’ont présenté un projet exigeant, et c’est ce que je recherche."

On sait que le Standard n'a rien à faire dans le bas du classement"

Monté au jeu en fin de match à La Louvière, puis titularisé contre Dender, Rafiki Saïd a disputé l’intégralité de la rencontre et s’est illustré avec une passe décisive sur l’ouverture du score de Dennis Ayensa. Mais il ne veut pas se focaliser sur les chiffres.

"Je ne suis pas encore à 100 %, mais je me sens bien. Dans la vie, je ne fais pas d’excès, mais j’aime profiter. J’ai toujours le sourire. Parfois, à force de ne penser qu’aux résultats, on oublie que le football, c’est d’abord du plaisir : du plaisir qu’on prend, et qu’on partage avec les supporters."

"Je sais que les statistiques sont essentielles dans le football moderne, mais je préfère garder mes objectifs personnels pour moi. Collectivement, on sait que le Standard n’a rien à faire dans le bas du classement. On doit viser plus haut. C’est normal que les supporters aient été déçus après le match nul contre Dender. On doit viser les sommets", a-t-il conclu.