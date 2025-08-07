Accord conclu ? Un titulaire de Charleroi en passe de quitter le Mambourg après quatre saisons

Stelios Andreou est sur le point de quitter Charleroi pour la Pologne. Un accord a été conclu, ou devrait l'être dans les prochaines heures.

Stelios Andreou est-il sur le point de quitter le Sporting Charleroi pour rejoindre le Widzew Łódź ? Selon des sources polonaises, la réponse est oui. Mais à Chypre, on nuance encore cette information.

Arrivé en 2021 en provenance de Chypre contre 200 000 euros, le défenseur central est aujourd’hui le joueur le plus ancien du noyau carolo. Aligné à 39 reprises la saison dernière, il est devenu un élément incontournable de la défense centrale.

Stelios Andreou va-t-il quitter le Sporting Charleroi ?

Une certitude : la première offre du Widzew Łódź, estimée à 1,2 million d’euros, a été refusée par les Zèbres. Une deuxième proposition, plus avantageuse, a été déposée en milieu de semaine.

Selon Goal Poland, cette offre tournerait autour de 1,5 million d’euros et aurait convaincu les dirigeants carolos. En revanche, le site chypriote kerkida.net évoque un nouveau refus mais indique que les revendications des deux camps se rapprochent progressivement.

Sous contrat avec Charleroi jusqu’en 2026, Stelios Andreou devrait vraisemblablement quitter le club cet été, un an avant la fin de son engagement. Reste à savoir si ce sera bien pour Widzew Łódź et si le transfert est déjà acté. Le temps nous apportera la réponse.