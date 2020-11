Vincent Kompany séduit par les Diables: "Difficile d'avoir ça en équipe nationale, mais Roberto Martinez y est parvenu"

S'il a désormais le nez dans son guidon anderlechtois, Vincent Kompany reste évidemment attentif à ce qu'il se passe chez les Diables Rouges et il a apprécié ce qu'il a vu lors de la dernière trêve internationale.

Ancien capitaine emblématique de la sélection belge, Vincent Kompany garde un regard attentif et... analytique sur ce qu'il se passe chez les Diables Rouges. Et les rencontres contre le Danemark et l'Angleterre l'ont séduit. "Avec une équipe un peu plus âgée désormais, c'est peut-être plus difficile de maintenir la pression sur l'adversaire pendant 90 minutes", commentait-il, vendredi, en conférence de presse.

Un bon présage pour l'Euro

Dimanche et mercredi, les Diables ont plus laissé le ballon à leurs adversaires que d'habitude, Vincent Kompany estime qu'il s'agit là "d'une évolution intéressante". "Parce que les grandes équipes sont peut-être plus jeunes et plus vives, mais on a quand même une formule fantastique pour les battre", souligne-t-il.

Et l'homme aux 89 caps estime que c'est un bon présage en vue de l'Euro. "Avoir une équipe bien organisée, c'est d'autant plus difficile pour un sélectionneur, mais Roberto Martinez parvient à construire ça et c'est un avantage énorme dans un grand tournoi. Je pense que le plan est sur les rails."