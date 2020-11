Axel Witsel prêt à investir dans ... un château en région liégeoise

Axel Witsel a un faible pour l'investissement immobilier, comme il l'a prouvé en participant à l'immobilière du Standard. Mais il pourrait également s'offrir ... un château.

Ce n'est pas un château en Espagne, mais bien un château en province de Liège : d'après Sudpresse, Axel Witsel serait très intéressé par le château de Harzé, en vente pour la modique somme de 3,5 millions d'euros et pour lequel le Diable Rouge de 31 ans aurait fait une offre (dont le montant n'est pas connu).

De là à imaginer Witsel en châtelain, il y a un pas à ne pas franchir : le château de Harzé est un complexe hôtelier et touristique, avec salles de réception, musée, "escape room" et restaurant. On parlerait donc bien là d'un investissement immobilier, comme l'ancien du Standard a pu en faire un via l'immobilière du Standard.