Antoine Griezmann envoie un message à ses détracteurs

En difficulté depuis son arrivée au FC Barcelone à l'été 2019 pour 120 millions d'euros, l'attaquant français (29 ans, 10 matchs et 2 buts toutes compétitions cette saison) fait l'objet d'incessantes rumeurs sur sa situation.

Antoine Griezmann a profité d'un entretien accordé à Movistar + pour envoyer un message fort à ses détracteurs. "J'ai besoin d'un peu d'aide de tout le monde, des fans, du club. Celle de mes coéquipiers, je l'ai déjà. Les fans, les médias, eux, sont plus difficiles. Dans le vestiaire, tout est super. Qu'ils me laissent tranquille, on travaille. Avec l'entraîneur (Ronald Koeman), nous sommes en confiance. Mais ça ne s'arrête jamais. Quand je ne parle pas, on me demande de parler. Il y a toujours quelque chose à commenter. On ne me laisse jamais tranquille. Si quelque chose ne va pas, comme avec Leo, c'est que je veux partir, ou qu'on va me vendre en janvier. Tous les matins il y a quelque chose", a déploré l'international français avant de faire passer un dernier message.

"Je vais vraiment bien et je vous demande juste de me laisser un peu au calme", a conclu le natif de Mâcon.