Philippe Clement met la pression sur Emmanuel Dennis

L'incident "Emmanuel Dennis" a fait couler beaucoup d'encre ces dernières heures, et ce n'est pas terminé.

Emmanuel Dennis s'est fait remarquer cette semaine, et pas sur le terrain. Le Nigérian n'a pas voulu se plier aux règles sanitaires dans le bus burgeois et n'a pas voulu embarquer. Il est donc resté à la maison et n'a pas été à Dortmund.

Dans un premier temps, Philippe Clement n'a pas voulu s'exprimer à propos de cet incident, qui a été révélé par Het Laatste Nieuws le lendemain. Mais ce mardi soir après la rencontre de Ligue de sChampions, Clement a lâché quelques mots qui ne sont pas vides de sens: "J'attends maintenant de voir comment Dennis va réagir, il doit faire une démarche surtout vis à vis du groupe".

Les prochaines heures montreront donc si le Nigérian est prêt à tout faire pour revenir dans les bonnes grâces de son entraîneur.